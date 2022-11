'Oranje-scout' Ultee: 'Kracht Senegal is defensie, zonder Mané gaan ze voor 0-0'

Sjors Ultee, de kersverse trainer van SC Cambuur, is tijdens het WK voetbalanalyticus voor de NOS. Hij neemt op wedstrijddagen van het Nederlands elftal de tegenstander onder de loep op NOS.nl en in de NOS-app, zodat we goed voorbereid kunnen kijken. Senegal, de kampioen van Afrika, is vanmiddag om 17.00 uur de eerste tegenstander op het WK. Bondscoach Aliou Cissé bouwt zijn hele team normaal gesproken rond Sadio Mané, maar de geblesseerde superster is er niet bij. Wat staat Oranje te wachten tegen Senegal? Sjors Ultee heeft wel een idee. Wat moet Senegal beginnen nu Mané er niet is? "Senegal is defensief heel sterk, met een goed blok achterin, een verdedigend middenveld en keeper Edouard Mendy van Chelsea, die in 24 interlands 14 keer de nul heeft gehouden. Als je zó kunt verdedigen en op Mané kunt gokken, heb je een leuk team. Zonder Mané blijft er een hardwerkend team over, met weinig creativiteit voorin."

Hoe belangrijk voetbal voor een land kan zijn, bewijst de Senegalese stervoetballer Sadio Mané. Zelf kan hij vanwege een blessure niet meedoen aan het WK, maar hij is wel de reden dat veel Senegalezen kijken. En niet alleen vanwege zijn spel. - NOS

"Bondscoach Cissé speelt altijd een soort 4-3-3. Met twee geweldige verdedigers: Kalidou Koulibaly van Chelsea en Abdou Diallo van RB Leipzig. De drie middenvelders - Idrissa Gueye van Everton, Cheikhou Kouyaté van Nottingham Forest en Nampalys Mendy van Leicester City - zijn ook vooral verdedigend sterke lopende middenvelders." "Maar het moet uiteindelijk komen van de mensen voorin. Daar hebben ze wel opties, maar het zijn geen megasterren. Als je systeem al jarenlang Mané, Mané en nog eens Mané is, dan is de grote vraag: hoe gaan ze kansen creëren of een doelpunt maken?" Wat zijn de sterke punten van Senegal? "Het is de verdediging én het verdedigen, ook op dat Premier League-middenveld. Ze zijn fysiek heel sterk, hebben veel loopvermogen en veel power. En ze krijgen heel weinig tegengoals, omdat ze heel erg goed georganiseerd spelen." "Als je niet veel voetbal kijkt, denk je misschien: een Afrikaans land, dat zal chaotisch voetbal zijn, zoals je bij de Afrika Cup soms ziet. Maar dat is een beetje achterhaald. Want zeker bij Senegal zie je veel structuur en verdedigende organisatie terug. De bondscoach gaat erg uit van de nul houden, en vandaaruit verder denken."

Het gemis van sterspeler Sadio Mané weegt zwaar bij Senegal. Verdediger Kalidou Koulibaly ziet Oranje dan ook als grote favoriet in de eerste wedstrijd op het WK. - NOS

"Ze houden de ruimtes klein en spelen compact. Als je anderhalf uur de boel dichthoudt en dan Mané tien keer de bal geeft, is de kans best groot dat er iets moois uitkomt. Maar nu lijkt het team saaier geworden, omdat ze wel die degelijkheid behouden, maar moeilijker tot kansen zullen komen." Wat zijn de zwakke punten van Senegal? "De aanval, het gebrek aan creativiteit en de afhankelijkheid van Mané. Het middenveld bestaat alleen uit controlerende, verdedigende, fysiek sterke mannen. Maar geen spelmakers, geen types als Kevin De Bruyne of Frenkie de Jong." "Tijdens de wedstrijd zullen hun backs wel gaan opkomen, maar als jouw backs je belangrijkste wapen in de aanval zijn, wordt het heel snel voorspelbaar. Weinig creativiteit, dat is echt hun grootste zwakte." "En dan is voor Nederland de vraag: durven we geduldig te blijven of gaan we de boel snel opengooien? Zij zullen loeren op onze fouten. Aan de bal zullen ze ons niet gaan wegspelen." Op wie moeten we vanavond letten? "Als je voetballiefhebber bent en je wil naar de kwaliteiten van spelers kijken, dan is dat blok achterin de kracht van het elftal. Die driehoek Koulibaly, Diallo en Mendy is iets om op te letten, ook de rest van het WK. En dan nog de keeper van Chelsea erbij."

Edouard Mendy na het winnen van de Afrika Cup in februari - AFP

"De grote vraag is wie de rol van Mané op zich gaat nemen. Dat zal niet één speler moeten zijn, want daar zijn ze niet goed genoeg voor, maar twee of drie. Dan heb je namen als Bamba Dieng, Ismaïla Sarr en Boulaye Dia. Spelers van Olympique Marseille, Watford en Salernitana, clubs van een ander kaliber dan die in de achterhoede." "Als die aanvallers echt lef hebben, moet Oranje wel oppassen dat het achterin niet drie tegen drie gaat worden. Als onze backs heel aanvallend spelen, kan dat zomaar gebeuren. En dan hoeft de bal bij een uitval maar één keer verkeerd te vallen en ze staan voor je keeper, hoe goed onze drie centrale verdedigers ook zijn." Wat moet Van Gaal zijn spelers vanmiddag op het hart drukken? "Je moet geduldig blijven tegen een verdediging die goed georganiseerd staat. Want als je te snel alles op de aanval gooit, ga je tegen een muur opboksen. Maar word je ook kwetsbaar voor hun counters. Je moet blijven nadenken en misschien een beetje saai spelen om ze uit elkaar te krijgen." "Geduldig kapotspelen dus, liefst met veel kantwisselingen. Want dan gaan ze met hun 4-3-3-opstelling problemen krijgen met ons 5-3-2-systeem. Met als belangrijke schakels Frenkie de Jong op het middenveld en Steven Bergwijn, die twijfel kan zaaien in dat hechte verdedigingsblok."

Sjors Ultee - ANP

"Senegal zal voor de 0-0 gaan en hopen dat ze misschien een gelukkige goal kunnen maken uit een counter, een vrije trap of een corner. En als ze dan nog op voorsprong komen ook, wordt het helemaal feest. Want dan kunnen ze helemaal gaan vertrouwen op hun verdedigende kracht en kwaliteiten." "Je moet echt een manier vinden om die hechte verdediging aan het twijfelen te brengen. Geduldig zijn en Senegal kapotspelen, dat zijn vanavond de sleutelwoorden." Bekijk hieronder het programma van Oranje in de groepsfase. Alle duels zijn live te zien bij de NOS.