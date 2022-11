Wekdienst 21/11: Willem Engel voor de rechter • Eerste WK-wedstrijd Nederlands elftal

Eerst het weer: de dag begint koud met in het noorden temperaturen rond of onder nul. In de loop van de dag trekken vanuit het zuiden wat buien over met kans op natte sneeuw. Het wordt 3 tot 8 graden. De komende dagen verlopen iets zachter, maar het blijft wisselvallig.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de rechtbank in Rotterdam staat Willem Engel voor het hekje vanwege opruiing. Bijna een jaar geleden ondertekenden 22.581 mensen een collectieve aangifte tegen de voorman van actiegroep Viruswaarheid. In maart zat hij twee weken in voorarrest.

De Tweede Kamer debatteert over de jeugdzorg. Er zijn lange wachtlijsten en de kwaliteit staat flink onder druk. Het geduld bij de Tweede Kamer raakt op omdat er de laatste jaren maar weinig concrete verbeteringen zijn geweest.

Het Nederlands elftal speelt zijn eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar. De wedstrijd tegen Senegal begint om 17.00 uur Nederlandse tijd. Senegal is regerend kampioen van Afrika, maar mist de geblesseerde sterspeler Sadio Mané. De twee andere WK-wedstrijden vandaag zijn Engeland-Iran (14.00 uur Nederlandse tijd) en Verenigde Staten-Wales (20.00 uur).

Wat heb je gemist?

Het Hooggerechtshof in Nieuw-Zeeland vindt het discriminerend dat inwoners pas vanaf 18 jaar mogen stemmen. Dat blijkt uit een uitspraak in een zaak die door activisten was aangespannen. Volgens het hof is het in strijd met de grondwet om mensen op basis van leeftijd uit te sluiten, in dit geval 16- en 17-jarigen.

Op korte termijn verandert de uitspraak niets: voor een wijziging van de leeftijd is een meerderheid van 75 procent nodig in het parlement en die is er op dit moment niet.