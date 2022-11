Advies: maak switchen van studie voor mbo-studenten makkelijker

Het moet voor mbo-studenten makkelijker worden om te wisselen van studie. Dat is een van de adviezen van de Taskforce Doelmatigheid van het bedrijfsleven en beroepsonderwijs, die wil dat meer mensen kiezen voor een studie in de zorg of techniek.

Studenten die naar een andere opleiding willen, moeten bijvoorbeeld nu vaak opnieuw studiematerialen kopen. Dat kan een financiële drempel zijn.

Het advies is opgesteld omdat steeds minder mensen voor een mbo-studie kiezen. Ook doen studenten vaker een economische of administratieve studie, terwijl de arbeidsmarkt juist zit te springen om afgestudeerden in de zorg en techniek.

Beroep in een pak

"Dat komt deels door een oud beeld van hoe die studies zijn", zegt Lodewijk Asscher, die de taskforce leidt. "Ouders denken dat je een beroep moet hebben waar je een pak aanhebt, want dan verdien je meer. Terwijl in werkelijkheid er prachtige startsalarissen in de techniek en zorg zijn."

Volgens de Keuzegids 2022 zijn de beste startsalarissen in het mbo te vinden in de procestechniek (3493 euro) , vervoer (3146 euro) en verpleegkunde (3092 euro). Asscher wil dat potentiële mbo-studenten hierover meer voorlichting krijgen, van de basisschool tot aan het mbo zelf.