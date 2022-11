Van Gaal blijft het herhalen: 'Wereldkampioen worden, wereldkampioen worden'

Nadien imagineerde Van Gaal zich meerdere keren rijk. In werkelijkheid kwam het niet meer van een tweede keer, niet bij clubs als FC Barcelona, Bayern München en Manchester United en niet bij twee pogingen met het Nederlands elftal. Vanmiddag in Qatar tegen Senegal start een nieuwe missie.

De aftrap bij de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Senegal is om 17.00 uur. De wedstrijd is live te zien op NPO 1 en via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Het duel is ook te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Van Gaal had geleerd van zijn fouten. Hij vernieuwde en nam waar nodig harde maatregelen. In de aanloop naar het WK gooide hij bovendien het systeem om in een poging het ultieme resultaat te halen, wetende dat de selectie niet overliep van kwaliteit.

Het bondscoachschap werd een smet op zijn loopbaan. Maar voor Van Gaal was een tweede kans weggelegd: in 2012 werd hij weer bondscoach. "Eigenlijk heb ik erop gewacht", zei de toen 61-jarige trainer. "Mooier kan het niet in mijn ogen."

Ruim een jaar later spatte die droom uiteen. Na een hopeloos mislukte kwalificatie stapte Van Gaal op. "Voor mij is dit een heel trieste dag", zei hij bij zijn afscheid. "Ik wilde wereldkampioen worden, maar we zijn niet eens op het WK gekomen. Dat vind ik heel erg."

Later die dag boekte Oranje in Salvador een sensationele 5-1 overwinning op wereldkampioen Spanje. Iedereen was om. En met een uiteindelijke derde plaats presteerde Oranje in Brazilië boven verwachting.

De spanning was groot bij sommige spelers aan de vooravond van het duel met Spanje. Dat merkte ook de bondscoach. Hij besloot om na het ontbijt op de wedstrijddag vrienden en familie langs te laten komen in het hotel. Om de spanning te breken.

"We zullen er alles aan doen om de verrassing van het toernooi te worden", sprak Van Gaal aan de vooravond van de eerste wedstrijd tegen wereldkampioen Spanje. "We kunnen de halve finales of zelfs de finale halen. Daar geloof ik heilig in. Maar dan moet wel alles kloppen."

Bekijk hieronder een interview met Louis van Gaal van zondag. Hij vertelt onder meer of hij net als in 2014 iets in petto heeft om de spanning te breken.

Precies dat wilde Van Gaal bewerkstelligen. Hij wees op Terrence Agard. De tijd van de tweede loper was de op één-na-snelste van het hele deelnemersveld. Van Gaal kreeg er tranen van in zijn ogen.

Zo liet hij de 4x400 meter van de estafettemannen op de Olympische Spelen zien. Nederland won verrassend zilver in Tokio. "We zijn individueel misschien niet de beste, maar we weten elkaar wel te pushen tot de limit", zei startloper Liemarvin Bonevacia.

"Mijn persoonlijke doel is wereldkampioen worden", was de boodschap. Van dat persoonlijke doel maakte hij een groepsdoel. Van Gaal begon zijn derde termijn eind augustus vorig jaar met het tonen van enkele filmpjes bij de teambespreking.

Toch baalde de bondscoach. "Ik had met het Nederlands elftal wereldkampioen kunnen worden", keek hij terug in het in 2020 verschenen boek 'LvG, de trainer en de totale mens'. "Daar ben ik zeker van."

"Dit is de beste groep waarmee ik heb samengewerkt", zei Van Gaal in 2014. "In de zin van teamspirit en ook geloof en overtuiging."

Ruim een jaar later staat Van Gaal met Oranje in Qatar. Met een groep die in zijn ogen gemiddeld van hoger niveau is dan die van 2014. En: "Deze groep is qua teamspirit ver verheven boven al de andere groepen. Ook die van Brazilië."

Ondanks dat landen als Argentinië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland en Spanje individueel betere spelers hebben, denkt de bondscoach daarom dat het Nederlands elftal het WK kan winnen. "Dat we een grote kans hebben, is zeker."

'Weinig trainers die dat durven zeggen, maar ik zeg het'

Dat geloof heeft Van Gaal ook zijn spelers bijgebracht. Afgelopen maandag nog, toen de groep in Zeist voor het eerst bijeen kwam, werd het gezamenlijke doel herhaald: "Dat is wereldkampioen worden."

Wereldkampioen worden. Wereldkampioen worden. Wereldkampioen worden. Wereldkampioen worden.

Het geloof in de wereldtitel is afgelopen jaar vernuftig in de hoofden van de internationals geïmplementeerd. Via meetings, in persoonlijke gesprekken, op de training, maar ook via WhatsAppjes, zo legde Steven Berghuis deze week uit.

"Om een voorbeeld te geven", zei Berghuis. "Toen bekend werd dat de bondscoach ziek was, heb ik hem een appje gestuurd en hem beterschap gewenst. Hij stuurde 'dankjewel' terug en vroeg meteen of ik klaar was om wereldkampioen te worden. Dat kwam wel binnen, zeg ik eerlijk."