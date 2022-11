KNMI waarschuwt voor gladheid in noordoosten

Het KNMI waarschuwt dat het in het noordoosten van het land glad kan zijn, door bevriezing van natte weggedeelten of sneeuwresten. Voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe geldt tot 11.00 uur code geel. In de rest van het land zijn de weerwaarschuwingen opgeheven.

In Overijssel zijn door de gladheid een aantal ongelukken gebeurd, meldt RTV Oost. Op de A35 in de buurt van Borne en in Mariënheem belandden auto's naast de weg. In beide gevallen zijn de bestuurders gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Mist

Voor het midden van het land waarschuwde het KNMI vanochtend voor lokaal dichte mist. Op sommige plekken was het zicht minder dan 200 meter. Rond 09.00 uur werd de mistwaarschuwing ingetrokken.

Gisteren was ook al een weerwaarschuwing afgegeven, toen vanwege mogelijke sneeuwval. Op een aantal plekken in het noorden en oosten van het land viel een laagje sneeuw van tussen de 1 en 3 centimeter.

In het land waren vanochtend vroeg grote verschillen in de temperatuur. In het zuidwesten van Zeeland werd bijna 9 graden gemeten, terwijl het KNMI in de provincie Groningen -3,7 graden registreerde.

Vooral vanuit het oosten van het land kregen we veel foto's van lichte sneeuw toegestuurd via [email protected]: