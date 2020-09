Biden mengt zich in brexit-discussie over omstreden wet: 'Dan geen handelsdeal'

De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden heeft zich gemengd in de discussie over de Britse plannen om eerdere brexit-afspraken met de EU los te laten. De Democratische politicus waarschuwt dat het Goedevrijdagakkoord, dat een einde maakte aan het jarenlange geweld in Noord-Ierland, "geen slachtoffer mag worden van de brexit".

Biden reageert op een omstreden wetsvoorstel van premier Johnson. Om te voorkomen dat na de brexit een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland ontstaat, was met Brussel afgesproken dat Noord-Ierland zich na de scheiding zou blijven houden aan bepaalde EU-regels. Omdat de eerdere afspraken zonder nieuw handelsakkoord met de EU zouden leiden tot douanecontroles en heffingen, wil Johnson er nu vanaf.

In Groot-Brittannië wordt al de hele week over het voorstel gesproken, zei correspondent Tim de Wit in het NOS Radio 1 Journaal. "Als de Britten doorgaan met die wet, wordt het wat Biden betreft wel heel ingewikkeld om onder zijn presidentschap nog een handelsdeal te sluiten tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk."