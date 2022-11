Basketballer Irving weer in actie na spijtbetuiging voor steun antisemitische film

De Amerikaanse basketbalploeg Brooklyn Nets heeft de schorsing die het sterspeler Kyrie Irving oplegde opgeheven. De NBA-speler werd 3 november door de club geschorst nadat hij op zijn sociale media promotie had gemaakt voor een antisemitische documentaire.

Zijn team schorste de speler aanvankelijk voor minstens vijf wedstrijden, maar dat werden er uiteindelijk acht. Hij speelde vannacht in de thuiswedstrijd tegen de Grizzlies iets meer dan 26 minuten mee, maakte 14 punten en pakte vijf rebounds. Topscorer Kevin Durant maakte 26 punten. De Nets wonnen de wedstrijd uiteindelijk met 127-115.

De Nets schreven in een verklaring dat "Kyrie zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en gesprekken heeft gehad met meerdere leden van de Joodse gemeenschap. We zijn blij dat hij dit op deze manier heeft aangepakt."

Te weinig afstand

De ophef begon nadat de basketballer op Twitter een bericht had gedeeld over de documentaire Hebrews to Negroes: Wake Up Black America. De film van Ronald Dalton Jr. behandelt onder meer de antisemitische theorie dat Afro-Amerikanen de echte afstammelingen zijn van de Israëlieten, dat de Joden hun identiteit hebben overgenomen en een serie leugens de wereld in hebben geholpen om dat te verhullen. Ook de Holocaust zou zo'n leugen zijn.

Irving nam aanvankelijk volgens de club te weinig afstand van de documentaire, maar bestreed dat hij antisemitisch is. "Mijn bericht ging over geheime genootschappen in Amerika. En die bestaan", zei Irving tijdens een persconferentie.

Irving geeft fout toe

Na zijn schorsing bood hij wel meerdere malen uitgebreid zijn excuses aan. En gisteren zei hij dat "de invloed die ik heb in mijn gemeenschap heel groot is" en dat hij daar "verantwoordelijk mee moet omgaan". "Om dat te doen, moet je toegeven dat je fout zit wanneer je mensen gekwetst hebt."

Het was niet de eerste keer dat Irving een periode niet voor de Nets speelde vanwege zijn opvattingen. Hij ontbrak in 2020 een groot deel van het basketbalseizoen in het team omdat hij weigerde zich te laten vaccineren.