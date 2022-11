Dode bij schietpartij in Zuid-Hollandse dorp Zuidland

Bij een schietpartij in het Zuid-Hollandse dorp Zuidland is één persoon overleden. De politie doet nog geen mededelingen over het geslacht en de leeftijd van het slachtoffer.

De schietpartij vond plaats aan de Zoetemanring. Buurtbewoners melden aan het AD dat ze kort na 22.30 uur meerdere schoten hoorden. Het slachtoffer zou in de buurt van een parkeerplaats zijn gestorven.

Niet lang daarna crashte ruim 20 kilometer verderop op de A15 bij de Europoort een auto die er met hoge snelheid vandoor was gegaan. De bestuurder werd aangehouden en is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij in Zuidland.