Iran stuurt extra ordetroepen om protesten in Koerdische regio kop in te drukken

Iran heeft gisteren en eergisteren extra zwaarbewapende troepen naar steden waar overwegend Koerden wonen gestuurd om de aanhoudende protesten de kop in te drukken. Volgens een mensenrechtenorganisatie zouden ordetroepen in de stad Mahabad zeker vier mensen hebben gedood.

De in Noorwegen gebaseerde mensenrechtenorganisatie Hengaw stelt dat in Mahabad helikopters landden met aan boord elitetroepen van de revolutionaire garde en dat gericht is geschoten op demonstranten. Daarbij zouden volgens de organisatie zeker vier mensen om het leven gekomen zijn.

Iraanse regering rept niet over doden

De Iraanse regering erkent in staatsmedia meer eenheden te hebben gestuurd naar de Koerdische regio van Iran in het noordwesten van het land, maar rept niet over doden.

Op veel plekken in het land wordt nog altijd geprotesteerd en afgelopen week nam de intensiteit van de protesten toe. Aanleiding van de protesten is de dood van de 22-jarige Mahsa Amini in september.

De Koerdisch-Iraanse vrouw werd gearresteerd door de moraalpolitie omdat ze zich niet aan de kledingregels voor vrouwen zou hebben gehouden en overleed kort daarna. Volgens ooggetuigen werd ze na haar arrestatie mishandeld. Iran treedt hard op tegen de protesten in het land. Zeker vijf demonstranten zijn al ter dood veroordeeld.

In Iran wonen ongeveer 10 miljoen Koerden. Hoewel de protesten op veel plekken in het land plaatsvinden, zijn die het hevigst in de gebieden waar vooral Koerden wonen. Volgens Iraanse staatsmedia is de rust wedergekeerd in de overwegend Koerdische steden, maar onder meer Hengaw en andere bronnen op sociale media weerspreken dit.