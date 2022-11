Colorado Springs rouwt na schietpartij in lhbti-club: 'Opnieuw een nachtmerrie'

Het gebied rondom Club Q in Colorado Springs is afgezet met gele politielinten. Kledingstukken liggen verspreid over het asfalt, op sommige zijn bloedsporen te zien. Net buiten de linten is een herdenkingsplek ingericht, op een kartonnen bord staat "love over hate". Rouwende bezoekers vallen elkaar huilend in de armen.

In de lhbti-nachtclub vond in de nacht van zaterdag op zondag een bloedbad plaats. Rond middernacht betrad een man van 22 de club waar op dat moment een menigte stond te dansen. De schutter droeg een kogelvrij vest. Direct na binnenkomst opende hij het vuur. Met een semiautomatisch wapen schoot hij op de feestvierende bezoekers.

"Ik hoorde vier of vijf schoten. Eerst dacht ik dat het de muziek was, en bleef ik doordansen", zegt Joshua Thurman. Hij was in de club om zijn verjaardag te vieren. Nu staat hij journalisten te woord, nabij de plek waar hij gisteren de geweerschoten hoorde.

"Ik hoorde nog meer schoten, en toen zag ik een flits uit de loop van een pistool komen", zegt hij. Hij vluchtte naar een kleedruimte. Later, toen hij er weer uitkwam, zag hij lichamen op de grond liggen. "Gebroken glas, bloed. Ik heb vrienden verloren."

Omstanders wisten schutter te overmeesteren

Bij de aanslag werden vijf mensen gedood. 25 mensen raakten gewond, van wie er zeven in kritieke toestand verkeerden. De burgemeester heeft goede hoop dat ze allemaal zullen herstellen.

Omstanders wisten de schutter te overmeesteren. Een van hen pakte een pistool af van de dader, ging op hem zitten en hield hem in bedwang tot de politie arriveerde. Zij zijn helden, vindt de burgemeester. "Hun acties hebben levens gered."

Moeder bedreigd

Over de dader is tot nu toe alleen bekend dat hij Anderson Lee Aldrich heet en 22 jaar oud is. De man was geen bekende voor de eigenaren van Club Q. Volgens Amerikaanse media kwam de schutter vorig jaar ook al in aanraking met de politie, toen hij zijn moeder bedreigde met wapens en een zelfgemaakte bom. De politie heeft niet bevestigd dat het om dezelfde man gaat.

Zijn motief wordt nog onderzocht. De politie geeft vanavond (Nederlandse tijd) een persconferentie, mogelijk wordt dan meer bekend. Voor Club Q, die spreekt van een hate crime, is het al duidelijk: dit was een gerichte aanslag op de lhbti-gemeenschap. De burgemeester zegt dat het er "alle schijn van heeft".