Deense handbalsters geven Europese titel in slotfase weg, Noorwegen kampioen

De Noorse handbalvrouwen zijn Europees kampioen geworden. Ze stonden vrijwel de hele finale achter tegen Denemarken, maar door een ijzersterke slotfase wisten ze de wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken: 27-25.

De Denen bleven in de Sloveense hoofdstad Ljubljana met lege handen achter, nadat ze nog met 23-22 hadden voorgestaan. Daarna walste Noorwegen over de Scandinavische rivaal heen. Het is voor de Noorse vrouwen de negende Europese titel.

Montenegro pakt brons

De bronzen medaille ging eerder op de avond al naar Montenegro. De Montenegrijnen wonnen na verlenging van Frankrijk. Na de reguliere tijd stond er 22-22 op de borden, in de extra tijd trokken ze de wedstrijd over de streep met 27-25.

Voor Nederland zat het toernooi er vrijdag al op. De wedstrijd om de vijfde en zesde plek tegen Zweden ging verloren en zo sloot het Nederlands team het EK af als nummer zes.