Berkhout: 'Ik heb mezelf in de boot weer terug gevonden'

De gasten zijn de crème de la crème van de Nederlandse topsport, en in de meeste gevallen ook medaillekandidaat in Tokio. Deze week gaat Jeroen Stekelenburg in gesprek met Lobke Berkhout, die haar overvolle prijzenkast nog heel graag aan wil vullen met olympisch goud.

In een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters tellen we met de NOS Olympische podcast af naar Tokio 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg gaan op bezoek bij sporters die zich opmaken voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In een persoonlijk gesprek wordt ingegaan op het leven als atleet en de voorbereiding op het mondiale evenement.

Iedere twee weken komt er een nieuwe podcast online. Na dertig interviews is de laatste aflevering te horen in juli 2021, precies op het moment dat de Olympische Spelen in Tokio (hopelijk) beginnen.

Eerder in deze serie spraken we met onder anderen Kiran Badloe, Eva de Goede, Annemiek van Vleuten en Noël van 't End.

"Ze ligt hier regelmatig te spartelen achter de boot. Het zeilen, daar is ze nog niet heel enthousiast over." Berkhout zelf wel. "Het gerommel in zo'n haven, er gebeurt altijd wat, er is altijd wat te zien. Ik ben daarmee opgegroeid. Ik realiseerde me dat ik er weer zin in had. En zo is ook het plezier voor het wedstrijdzeilen weer ontstaan."

Berkhout stopte na de Olympische Spelen van Londen in 2012 met zeilen. Ze had net brons gewonnen met Lisa Westerhof. Vier jaar ervoor, in Peking, won ze met Marcelien de Koning de zilveren medaille. Ze heeft ook vijf wereldtitels in haar bezit. In 2013 kreeg ze een dochtertje, Belle, die nu zeven jaar is.

"Ik heb me in die zes jaar nadat ik afscheid had genomen van de watersport wel gerealiseerd dat het in mijn bloed zit. Ik heb plezier in wedstrijden varen, het spelletje. Maar ook in het buitenleven. Met name dat miste ik."