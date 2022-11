'Geen zorgen Oranje om Qatar en Ecuador' en 'Noppert op goal is een gok'

Wat zijn de conclusies na de openingswedstrijd van het WK voetbal ? "Dat Qatar enorm tegenvalt en dat Ecuador aardig begon, maar in de tweede helft verre van bijzonder was."

"Een gok", denkt Van Hooijdonk. "Ik vind Noppert niet beter dan Remko Pasveer of Justin Bijlow. Dan zou ik kiezen voor degene die ervaring heeft op internationaal niveau en in het Nederlands elftal. Dat is Bijlow."

Naast Steven Bergwijn in de spits zal Vincent Janssen waarschijnlijk Memphis Depay vervangen, die nog over te weinig wedstrijdritme beschikt. "Dat is best verrassend. We zijn gewend dat we met Bergwijn en Memphis beweeglijke spitsen hebben, dat is Janssen niet. Ook zijn laatste interlands waren niet heel overtuigend", zegt Stentler.

"Tegen Polen viel hij goed in, maar bij zijn basisplaats tegen België daarna viel hij tegen. Ik ben wel benieuwd naar Cody Gakpo. Met zijn corners in combinatie met de kopkracht van Oranje heb je een extra wapen."

Van Hooijdonk had de PSV'er in de rol van Memphis verwacht. "Omdat hij de rol van Memphis beter kan overnemen dan Janssen. De combinatie Bergwijn en Janssen wijkt teveel af van die tussen Memphis en Bergwijn. Janssen is een uitstekende spits, maar ik dacht dat Van Gaal zou kiezen voor snelheid."