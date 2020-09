Rutte wil nu niet reageren op coronanieuws, 'morgen meer informatie'

Marijnissen (SP) vraagt zich af waarom er 2 miljard euro is gereserveerd voor lastenverlichting voor bedrijven. Ze wil het geld liever besteden aan salarisverhoging in de zorg. Rutte legt uit dat het goed is voor het investeringsklimaat en daarmee voor de werkgelegenheid, en dat dit belangrijk is in een crisis.

Marijnissen vindt het antwoord "veel te makkelijk". Ze zegt dat het volstrekt onduidelijk is waar het geld terechtkomt. "Het kabinet vraagt ons een carte blanche te geven voor 2 miljard euro." In de zorg is het tenminste duidelijk dat het geld hard nodig is, stelt zij.

Rutte houdt vol dat dit type maatregelen hard nodig is, en zeker nu het zo belangrijk is dat banen behouden blijven.