Rutte in Algemene Beschouwingen: tijd om corona-tij te keren

Premier Rutte begint over corona. Hij zegt dat het virus ongelooflijk diep ingrijpt in ons leven. "Dat is bijna een cliché, maar heel erg waar." Hij wijst erop dat zijn eerste persconferentie zes maanden geleden was. En nu was Prinsjesdag ook heel anders. "Het was bijna vervreemdend. Alsof je in een Willink-schilderij zat."

Ook bij de Algemene Beschouwingen is het leger, zegt Rutte. Het debat staat ook heel erg in het teken van corona. "Maar als ik door mijn oogharen kijk zie ik een land dat in staat is het virus weerstand te bieden." Hij heeft veel veerkracht gezien en heeft er daardoor vertrouwen in dat Nederland eruit komt.

In die sfeer wil hij vandaag op zoek gaan naar breed draagvlak voor de begroting, aldus Rutte.