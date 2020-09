Rutte in Algemene Beschouwingen: rechtsstaat beschermt ons allemaal

PVV-leider Wilders noemde Rutte gisteren een premier van een corrupt land. Ook vindt hij dat er willekeur heerst in de rechtsstaat omdat hij wel werd vervolgd en rapper Akwasi niet. Zonder in te gaan op de voorbeelden zei Rutte dat deze kritiek niet terecht is. "De rechtsstaat is de bescherming van de individuele burger tegen de almacht van de overheid. Dat is dus de basis van onze democratie. De kansengelijkheid voor iedereen is de norm. Deze Nederlandse waarden zijn niet vanzelfsprekend en moeten verdedigd worden."

Verschillende Kamerleden roffelen met instemming op hun tafeltjes. Rutte: "De politie, het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht staan voor ons in de frontlinie om die rechtsstaat te beschermen. Soms met gevaar voor eigen leven. Ik spreek hier graag onze steun uit voor onze mensen."

Wilders is het er niet mee eens en blijft erbij dat de rechtsstaat corrupt is. "Akwasi die opriep tot geweld en executie wordt niet vervolgd, omdat de officier van justitie met een vriendje van hem in een bestuur zat. Hij krijgt zelfs een prijs van de staatsomroep."