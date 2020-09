De uitzending van 17 september

Ziekenhuizen in Frankrijk en Spanje onder druk

In Spanje en Frankrijk lopen de aantallen coronabesmettingen snel op. De golf aan bevestigde gevallen is in beide landen hoger dan in het voorjaar. In grote steden komen ziekenhuizen zelfs weer onder druk te staan. In Madrid wordt nu een op drie IC-bedden bezet gehouden door een coronapatiënt. Staat dit ons in Nederland ook te wachten? We spreken met correspondenten Frank Renout in Parijs en Rop Zoutberg in Madrid.