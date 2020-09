Baanwielrenners niet naar EK in Bulgarije vanwege code oranje

De Nederlandse baanwielrenners doen in november niet mee aan de Europese kampioenschappen in het Bulgaarse Plovdiv. Wielerbond KNWU heeft dat besloten, omdat voor Bulgarije momenteel code oranje geldt in de coronacrisis.

Wie landen met een dergelijke code gaat bezoeken, moet bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine. De bond vindt het daarnaast niet verantwoord en veilig om de renners naar Plovdiv te sturen.

Vanwege de coronacrisis worden er dit seizoen nauwelijks wedstrijden gereden. De KNWU hoopt daarom in eigen land een toernooi te kunnen organiseren voor de baanrenners, die op de vorige EK in 2019 met vijf gouden, vier zilveren en vier bronzen medailles domineerden.