'Navalny vergiftigd door flesje water in hotel, niet door thee op vliegveld'

Op Instagram heeft het team beelden geplaatst van een flesje in een hotelkamer. Het zou gaan om een hotel in Tomsk waar Navalny en zijn hele filmploeg verbleven. Op die waterfles is in een Duits laboratorium novitsjok aangetroffen, staat in het bericht.

Het team rond de Russische oppositieleider Aleksej Navalny zegt dat hij is vergiftigd in zijn hotel, door water uit een flesje. Het is niet gebeurd op het vliegveld, zoals eerder werd gedacht.

Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat hij het gif had binnengekregen door thee die hij had gedronken vlak voor een binnenlandse vlucht vanuit Tomsk op 20 augustus. Hij was toen op verkiezingscampagne geweest in het oosten van het land.

Navalny werd ziek aan boord van het vliegtuig en overgebracht naar een ziekenhuis. Na enige dagen van discussie tussen zijn team en Russische artsen over wat hem mankeerde, werd hij naar Berlijn overgevlogen, waar hij nu in het gerenommeerde Charité-ziekenhuis ligt.

Zelf adem halen

Hij werd er in een kunstmatig coma gehouden, maar inmiddels gaat het beter met hem. Dinsdag deelde hij een Instagram-bericht met de wereld waarin hij zei dat hij weer zelfstandig ademhaalde. Hij voegde een foto toe waarop zijn gezin met hem op zijn ziekenhuisbed te zien was. Hij zei toen niets over de oorzaak van zijn ziekenhuisopname.

Dinsdag bevestigden onderzoekers van Franse en Zweedse laboratoria wat al eerder door Duitsland werd vastgesteld: dat de oppositieleider werd vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Waarom zijn team nu concludeert dat het door een flesje water in zijn hotel is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Navalny wordt in en buiten het ziekenhuis in Berlijn bewaakt, omdat wordt gevreesd voor een nieuwe aanslag op zijn leven. Zijn woordvoerder schreef eerder op Twitter dat Navalny na zijn genezing wil terugkeren naar Rusland.