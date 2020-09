FC Emmen verbaasd over afgekeurde deal met shirtsponsor in seksspeeltjes

Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen is zeer verbaasd dat de KNVB de sponsordeal van de voetbalclub met seksspeeltjesbedrijf EasyToys uit Veendam heeft afgekeurd.

"Volgens de KNVB is de sponsordeal in strijd met de goede smaak of het fatsoen, waarmee de bond in feite zegt dat ook wij als bedrijf onfatsoenlijk hebben gehandeld. Dat is wel tegen het zere been", zegt Lubbers tegen RTV Drenthe.

"Natuurlijk gaat het ook om veel geld en baal ik enorm als de hoofdsponsordeal afketst, maar ik ben eerlijk gezegd meer verbolgen over de argumentatie van de KNVB. Volgens de commissie van de bond kan de link gemaakt worden met de seksindustrie. We praten hier over een net bedrijf dat seksspeeltjes levert aan particulieren in binnen-en buitenland."

'Niet gepast'

De KNVB laat in een schriftelijke reactie weten dat de wedstrijdkleding in overeenstemming moet zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de bond. Alle clubs - en dus ook FC Emmen - hebben ingestemd met deze reglementen.

Daarin is onder meer bepaald dat sponsoruitingen niet in strijd mogen zijn de goede smaak of het fatsoen. "Hoewel daarover verschillende opvattingen kunnen bestaan, is het bestuur betaald voetbal van mening dat het niet gepast is om sponsoruitingen die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie op wedstrijdkleding te tonen."