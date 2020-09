Nederlander wint Emmy voor montage serie Watchmen

De Nederlandse editor Henk Van Eeghen heeft een Creative Arts Emmy Award gewonnen voor de montage van de actieserie Watchmen.

Het is de tweede keer dat Van Eeghen het beeldje in de wacht sleept. In 2010 won hij het voor de serie Lost. Vier andere keren werd hij ook genomineerd.

De Creative Arts Emmy Awards zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen voor artistieke en technische verdiensten en werden de afgelopen avond uitgereikt. De 'gewone' Emmy Awards volgen in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd).

De HBO-serie Watchmen is gebaseerd op een stripreeks over superhelden.