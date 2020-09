KNVB wil De Boer als bondscoach; eerste gesprek is al gepland

Alles wijst erop dat Frank de Boer de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt. De NOS heeft bevestigd gekregen dat de KNVB met hem in gesprek gaat over de functie.

Het is niet bekend of de voetbalbond naast De Boer (50) ook met andere kandidaten praat. Frank Rijkaard heeft al laten weten geen interesse te hebben. Peter Bosz is voorlopig niet beschikbaar. Ook de namen van Louis van Gaal en Henk ten Cate zijn genoemd.

Uiterlijk begin oktober duidelijkheid

De KNVB wil voor de volgende interlandperiode - die op 7 oktober begint met een oefenduel met Mexico - de opvolger van de naar Barcelona vertrokken Ronald Koeman presenteren. De afgelopen twee interlands nam assistent Dwight Lodeweges de honneurs waar.

De voorselectie voor de komende interlands wordt aanstaande woensdag bekendgemaakt.