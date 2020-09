Vmbo-scholen: 'Schrap praktijkexamens vanwege vertraging door corona'

Vmbo-scholen willen dat de praktijkexamens dit schooljaar worden geschrapt, omdat de vertraging door de coronacrisis niet meer valt in te halen. Dat zegt voorzitter Jan van Nierop van de Stichting Platforms Vmbo in het AD.

Door de sluiting van de scholen hebben vmbo-leerlingen (basis en kader) ongeveer dertien weken praktijklessen gemist. Soms deden ze thuis een praktische opdracht, maar het grootste gedeelte van de lesstof is niet behandeld. Er zitten ruim 90.000 leerlingen in de bovenbouw van het vmbo basis en kader.

"De helft van de onderwijstijd is voor praktijkvakken. Als we in april al centrale praktijkexamens moeten doen, is dat niet meer in te halen", zegt Van Nierop.

Dat zou betekenen dat de leerlingen examens moeten doen waar ze niet goed op zijn voorbereid. De scholen hopen daarom dat het centraal praktijkexamen wordt geschrapt. Na het centraal schriftelijk examen voor de theorievakken kunnen ze dan verder met het inhalen van de praktijkvakken.

'Flexibel kunnen zijn'

Ton de Groot, directeur van het Teylingen College KTS in Voorhout, is bang dat het coronavirus de komende maanden meer roet in het eten zal gooien. "De besmettingen nemen toe", zegt hij tegen de NOS. "We hebben nu ook docenten met verkoudheidsklachten die thuisblijven totdat ze getest zijn. Dat heb je ook met kinderen."

Verder wil hij zo veel mogelijk onderwijs kunnen geven op zijn school. "Het examen op zich is geen onderwijs. We zijn heel veel tijd kwijt met examineren: daar ben je vier tot vijf weken mee bezig."

De Groot vindt dat het schrappen van de praktijkexamens geen negatieve invloed heeft op de kennis van leerlingen. "Ze hebben dan alleen geen examen gedaan. Het examen is geen garantie voor de kwaliteit van het onderwijs."