Wekdienst 17/9: Zitting Brabantse martelkamers • P.C. Hooft-prijs uitgereikt

Vandaag is het zonnig en warm met 19 tot 23 graden. Er waait een matige noordoostenwind, op de Wadden is de wind soms vrij krachtig. Ook morgen is het nog zonnig, op veel plaatsen ook een graadje warmer. In het weekend neemt de bewolking toe, maar het blijft warm en bijna overal droog.

Goedemorgen! Vandaag is de eerste pro-forma zitting in de geruchtmakende zaak rond de Brabantse martelkamers die in juli door de politie zijn ontdekt. En de P.C. Hooft-prijs wordt uitgereikt aan schrijver, jurist en filosoof Maxim Februari.

éGa je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De eerste pro-forma zitting in de geruchtmakende zaak rond de Brabantse martelkamers die in juli door de politie zijn ontdekt. Er zitten zes verdachten vast.

Premier Rutte licht in de Tweede Kamer op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen de begroting van volgend jaar toe. De financiële plannen staan vooral in het teken van de coronacrisis. Alles is de hele dag te volgen op NPO 1 en op onze site en app.

Eurocommissaris Frans Timmermans presenteert zijn plannen om in 2030 tot een CO2-reductie van 55 procent te komen. De EU wil Europa op dat gebied een technologische voortrekkersrol in de wereld geven.

Vanavond wordt P.C. Hooft-prijs uitgereikt aan schrijver, jurist en filosoof Maxim Februari. De prijs is een van de meest prestigieuze prijzen op het Nederlandse taalgebied. De uitreiking is vanaf 20.00 uur te volgen op de website van het Literatuurmuseum.

Wat heb je gemist?

Tijdens het omvangrijke EncroChat-onderzoek naar versleutelde berichtenverkeer tussen criminelen, is de politie op corruptie binnen de eigen organisatie gestuit. De politie heeft dat bevestigd na berichten daarover in De Telegraaf. Een speciaal samengesteld anti-corruptieteam moet de misstanden nu gaan onderzoeken.

"Hoewel 'platte dienders' van alle tijden zijn, lijkt het erop dat corruptie in omvang eerder toe- dan afneemt", zegt korpschef Henk van Essen. "Rotte appels die criminelen behulpzaam zijn en verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen daarvan. Corruptie is als betonrot. En daarvoor is bij de politie geen plaats."

Er zijn signalen dat er informatie vanuit de politie en andere opsporingsdiensten is gelekt naar criminelen. Hoe vaak dat is gebeurd en welke informatie is gelukt, moet nog worden onderzocht. En dat zal een hele kluif worden, omdat het om 23 miljoen berichten gaat die moeten worden doorgespit.

Ander nieuws uit de nacht:

'Vmbo-scholen willen praktijkexamen schrappen': 90.000 leerlingen hebben door de coronacrisis zoveel praktijklessen gemist, dat ze volgend voorjaar niet klaar zijn voor de praktijkexamens, zeggen de vmbo-scholen.

Rapper Boef valt weer in de prijzen bij FunX Music Awards: hij won de prijzen voor beste mannelijke artiest, beste nummer, beste MC en beste album. De afgelopen jaren ging hij steevast met meerdere awards naar huis.

Game-oorlog Sony en Microsoft nu echt van start: details Playstation en Xbox bekend: de prijzen en verkoopdata van de concurrerende modellen zijn bekendgemaakt, beide gaan 499 euro kosten. Voor het eerst worden er ook direct goedkopere modellen op de markt gebracht.

En dan nog even dit:

Een man uit Maleisië was z'n telefoon kwijt en vond hem, naar eigen zeggen, terug met een video en selfies van een aap. Hij vermoedt dat de aap er met zijn telefoon vandoor ging toen hij lag te slapen.

De dag nadat de man merkte dat zijn telefoon weg was, zag zijn vader een aap in de buurt van hun woning. Toen de man vervolgens zijn eigen telefoon belde, hoorde hij hem rinkelen in de modder in zijn achtertuin. Een plus een was voor hem twee.

Toen hij op zijn telefoon keek, werd dat vermoeden bevestigd: