Etappe 18: laatste bergetappe biedt uitgelezen kans voor avonturiers

De eerste klim van de dag, de Cormet de Roselend, zal Tom Dumoulin bekend voorkomen. In 2018 plaatste de Nederlander hier een aanval samen met zijn toenmalige ploeggenoot Søren Kragh Andersen en finishte uiteindelijk als tweede in de etappe.

Dumoulin viel twee jaar geleden niet tijdens de beklimming aan, maar nam de benen in de afdaling, in een uiterste poging tijd goed te maken op de grote favoriet voor de eindoverwinning Geraint Thomas.

Die aanval leverde Dumoulin overigens niet het gewenste resultaat op. Thomas achterhaalde hem, won zelfs de etappe en nam de gele trui over van Greg Van Avermaet om hem vervolgens niet meer af te staan.

Dumoulin kwam in de etappe als tweede over de streep en eindigde de Tour van 2018 op de tweede plek in het algemeen klassement, voor Chris Froome en zijn huidige teamgenoot bij Jumbo-Visma Primoz Roglic.

Kans op herhaling klein

De rit ging in 2018 van Albertville naar La Rosière Espace San Bernardo. Toen zat de berg van de eerste categorie in het slot van de elfde etappe, vandaag is de Roselend de eerste beklimming van de achttiende etappe. De kans dat hier opnieuw een klassementsrenner in de aanval gaat, lijkt dus klein.

Na de Roselend volgen namelijk nog vier beklimmingen, waaronder een van de eerste categorie en een van de buitencategorie. De finish ligt dit keer niet bergop, maar vlak zijn de laatste meters ook allerminst. De etappe biedt daarom een uitgelezen kans voor de aanvallers, maar ook de favorieten voor het geel zullen waar het kan nog proberen tijdswinst te pakken.

Herman van der Zandt dook in de geschiedenis van de afdaling van de Cormet de Roselend, waar al verschillende renners uit de bocht vlogen: