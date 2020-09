Rapper Boef valt weer in de prijzen bij FunX Music Awards

Door de coronamaatregelen was de uitreiking in AFAS Live in Amsterdam anders dan normaal en zonder publiek. Wel werd de liveshow uitgezonden op tv en online en waren er optredens van onder meer Josylvio, Murda, Ir Sais en Henkie T.

Boef is de grote winnaar van de zevende FunX Music Awards. Hij won vier prijzen: beste mannelijke artiest, beste nummer, beste MC en beste album. De prijs voor beste vrouwelijke artiest ging naar Numidia. Volgens de radiozender ging zij op elk mogelijk platform viral met haar nummer Tout Est Bon, dat ze samen maakte met Boef.

Net als vorig jaar won Frenna de prijs voor beste zanger. Broederliefde won voor het zesde jaar op rij de de award voor beste groep. "We verdienen gewoon een plek in het Guinness Book of Records."

FunX wil met de awardshow een podium bieden aan jong talent, maar in de show staan ook maatschappelijke thema's centraal. Deze keer werd er een statement gemaakt tegen zinloos geweld en was er aandacht voor de Black Lives Matter-beweging. Rapper Akwasi ontving daarom de FunX Power Award voor zijn rol in de strijd tegen racisme.