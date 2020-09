Minder mensen in zalen, horeca sluit eerder • Hoogste aantal positieve tests gemeld

Er moet geen voorrang voor het afnemen van een coronatest komen voor mensen die werkzaam zijn in de zorg of het onderwijs. Dat schrijven de GGD's in een brief aan minister De Jonge van Volksgezondheid. Die brief is in handen van Trouw. Tegenover de NOS zegt koepelorganisatie GGD GHOR zich niet te herkennen in het beeld dat in Trouw wordt geschetst.

Voorzitter André Rouvoet van de koepelorganisatie schrijft dat een testbeleid dat voorrang geeft aan specifieke beroepsgroepen haaks staat op het huidige coronabeleid. Dat is erop gericht om via bron- en contactonderzoek besmettingsclusters in kaart te brengen. Voorrangsbeleid zou de krappe capaciteit van de GGD voor bron- en contactonderzoek nog verder onder druk zetten.

Daarnaast zegt de GGD niet oneindig de testcapaciteit op te kunnen schalen. De GGD's zullen dan ook niet kunnen voldoen aan de vraag van het kabinet om met nieuwe voorstellen daartoe te komen. Volgens Rouvoet moet de prioriteit het voorkomen van nieuwe besmettingen zijn: "Anders blijft het dweilen met de kraan open", zo staat in de brief.

Rouvoet zegt in de brief niks over óf en hoe het testbeleid moet worden aangepast. Op dit moment is de richtlijn dat iedereen met coronagerelateerde klachten voor een test terecht moet kunnen.