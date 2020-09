Horeca vreest voor nieuwe maatregelen • Recordaantal besmettingen op Aruba

Aruba noteerde gisteren 176 nieuwe besmettingen op één dag. Dat is een record. Het gaat op één na om lokale besmettingen. Op dit moment zitten 1630 patiënten in isolatie. 40 mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis in Oranjestad, van wie 11 op de intensive care. Van de in totaal 22 mensen die overleden aan het virus, stierven er 12 deze maand.

De regering nam afgelopen weekend strenge maatregelen. De avondklok is voor onbepaalde tijd verlengd. Zonder ontheffing mag niemand zich tussen middernacht en vijf uur 's ochtends op straat begeven. Bars en nachtclubs werden gesloten en het is niet toegestaan om familiefeesten thuis te organiseren. Mondkapjes zijn verplicht in publieke ruimtes en het openbaar vervoer.

Op Curaçao zijn gisteren 23 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in 24 uur. Daarmee zijn er 123 besmettingen op het eiland. Er liggen 2 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Een groot deel van deze nieuwe besmettingen zou hebben plaatsgevonden bij een repetitie van een koor vorige week. Dergelijke bijeenkomsten zijn verboden op Curaçao, juist om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Ook op Curaçao is inmiddels een avondklok van kracht tussen 23.00 uur en 05.00 uur 's ochtends. Restaurants en bars moeten om 22.00 uur dicht.