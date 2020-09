Opluchting bij kwakkelend Paris Saint-Germain na benauwde zege op Metz

Paris Saint-Germain heeft na een beroerde start in de Franse competitie eindelijk zijn eerste zege geboekt. Na twee nederlagen leverde de derde wedstrijd in de Ligue 1 een benauwde zege op tegen FC Metz: 1-0.

In de 93ste minuut kopte Julian Draxler de Parijzenaars naar de overwinning. Het was het eerste doelpunt van Paris Saint-Germain in dit seizoen. De landskampioen speelde op dat moment nog met negen man. Abdou Diallo was met rood uit het veld gestuurd, terwijl Juan Bernat geblesseerd uitviel nadat er al vijf keer gewisseld was.

Mitchel Bakker stond in de basis bij PSG, maar ging na ruim een uur naar de kant. Kylian Mbappé en Neymar zaten niet bij de selectie.

Corona en rode kaarten

De eerste twee competitieduels gingen met 1-0 verloren. Tegen Lens ontbraken zeven spelers vanwege een positieve coronatest, onder wie Mbappé en Neymar. Tegen Olympique Marseille werden drie Parijzenaars, onder wie opnieuw Neymar, in blessuretijd uit het veld gestuurd na een massale knokpartij.

Dat heeft de club een handvol schorsingen opgeleverd: Layvin Kurzawa staat zes duels aan de kant, Neymar en Leandro Paredes ieder twee.