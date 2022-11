Doortrainen of vakantie voor Davis Cup-team: 'Lastig, maar we zijn nu weer fris'

Gaan we op vakantie of trainen we door? Drie van de vijf tennissers van het Nederlands Davis Cup-team stonden enkele weken geleden voor de moeilijke keuze hoe zich op de kwartfinale tegen Australië (dinsdag 22 november) voor te bereiden. Uiteindelijk zochten Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor en Matwé Middelkoop voor een kleine twee weken de zon op in Azië. "We zaten in een lastige positie", vertelt Griekspoor. "De vakantie had gewoon prioriteit, want na de Davis Cup is er bijna geen tijd om op vakantie te gaan, omdat dan alweer de voorbereiding op het nieuwe seizoen start."

Quote Dit is dus wat je krijgt als de tenniskalender zo is opgesplitst. Botic van de Zandschulp

Het is de hedendaagse agendaproblematiek waarmee proftennissers te maken hebben. De kalender zit zo volgepropt met toernooien dat spelers moeten puzzelen om aan hun spaarzame vrije momenten te komen. En al helemaal als het om een vakantie gaat. De keerzijde van het verhaal is dat Van de Zandschulp, Griekspoor en Middelkoop een kleine twee weken geen racket hebben aangeraakt. Het ritme van het dagelijks trainen, fysieke oefeningen doen of wedstrijden spelen is dus doorbroken. "Dit is dus wat je krijgt als de tenniskalender zo is opgesplitst", geeft Van de Zandschulp aan.

Haarhuis verlengt contract met KNLTB Paul Haarhuis is ook volgend jaar captain van het Nederlandse Davis Cup-team. De 56-jarige oud-tennisser heeft zijn aflopende contract bij tennisbond KNLTB met een jaar verlengd. Haarhuis volgde begin 2017 Jan Siemerink op als captain. Siemerink is inmiddels al enkele jaren teammanager bij Ajax. In het verleden was Haarhuis ook actief als captain van het Nederlands Billie Jean King Cup-team (voorheen Fed Cup). Hij legde die functie bijna twee jaar geleden neer en is bij de tennissters inmiddels opgevolgd door Elise Tamaëla, de voormalig privécoach van Kiki Bertens.

De vakantiegangers hebben deze week de training op het nationale trainingscentrum in Amstelveen hervat. Maar hoe krijg je jezelf binnen een week weer helemaal op scherp? Dat klinkt op voorhand als een behoorlijke uitdaging. Voor Van de Zandschulp is de relatief korte aanloop richting het kwartfinaleduel niet zo'n probleem. De kopman van Oranje kende naar eigen zeggen in september een vergelijkbare voorbereiding op de Davis Cup-groepsfase in Glasgow. IJzersterke week Van de Zandschulp beleefde vervolgens een ijzersterke week met zeges op topspelers Cameron Norrie, Taylor Fritz en Alexander Boeblik. "Ik nam na de US Open een dag of acht vrijaf, maar ik stond de ballen daarna snel weer goed te raken. Ik voel me nu fysiek ook weer helemaal goed en we gaan nog veel trainen", aldus Van de Zandschulp. "Ik denk bovendien dat de Australiërs ook dit soort keuzes hebben moeten maken. Heel veel tennissers zijn inmiddels op vakantie geweest. Dan is het kijken wie er het beste mee omgaat."

Van de Zandschulp, Griekspoor en Middelkoop kozen na een lang seizoen dus voor een vakantie, terwijl hun twee andere teamgenoten (noodgedwongen) doorspeelden. Tim van Rijthoven probeerde de afgelopen weken extra ATP-punten te sprokkelen om directe plaatsing voor de Australian Open veilig te stellen, terwijl dubbeltopper Wesley Koolhof momenteel deelneemt aan de ATP Finals in Turijn. Geen probleem voor Haarhuis Teamcaptain Paul Haarhuis vindt de bewandelde route van de drie vakantiegangers logisch. "De jongens hebben op vakantie ook fysiek doorgetraind en we maken nu de komende dagen lange trainingssessies", stelt hij. "De spelers zijn bovendien niet wekenlang op vakantie geweest", voegt hij eraan toe. "En ik heb liever jongens bij me die fris in het hoofd zijn dan dat ze naar het einde van het seizoen snakken. Nu zijn ze hier met het gevoel van: we gaan er weer lekker tegenaan."