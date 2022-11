Wekdienst 18/11: Uitspraak in Mallorca-zaak • Laatste officiële dag klimaattop

Het weer: het is vandaag grotendeels bewolkt. Op veel plaatsen valt ook enige tijd regen. De wind draait van zuid naar oost en het wordt hooguit 11 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De rechtbank in Lelystad doet uitspraak in de zaak over de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman in Mallorca in de zomer van 2021. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand gevangenisstraffen tot 10 jaar.

In de VS krijgt Theranos-oprichter Elizabeth Holmes te horen of ze de gevangenis in moet voor het plegen van fraude. Eerder dit jaar werd de vrouw al schuldig bevonden aan het oplichten van investeerders. Holmes kan een straf van twintig jaar opgelegd krijgen.

In Zeeland, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel staakt het personeel van leerlingenvervoer. De stakers eisen betere arbeidsvoorwaarden en hogere lonen. Er is gekozen voor een zogenoemde estafettestaking, waarmee de impact op de passagiers beperkt blijft.

Het is de laatste dag van de klimaattop in Sharm-el-Sheikh. Een akkoord tussen de deelnemende landen is nog echter nog niet zicht. De verwachting is daarom dat de top uitloopt tot in het weekend.

En dan nog even dit: Nog maar een paar dagen en dan speelt Nederland de eerste wedstrijd op het WK in Qatar. Sommige cafés hebben besloten hun televisieschermen op zwart te laten, zoals café De Regenboog in Nijmegen. "Wij hebben het normaal altijd uitgezonden, en dan zijn we ook helemaal in sferen met oranje vlaggetjes overal, gezellige sfeer, leuk biertjes en bitterballen... Maar ja, dit jaar gewoon niet", zegt een medewerker. "We dachten eerst om het wel uit te zenden", gaat hij verder. "Maar toen kwamen er al snel uit het team geluiden of we dit wel moeten uitzenden. Want het gaat wel echt om grove schendingen van mensenrechten." Een café om de hoek kiest er wel voor het kampioenschap uit te zenden, maar met een "sobere" aankleding. Bekijk de overwegingen van de eigenaar van dat café hieronder:

