Nuis is terug, maar vindt winnen nog onrealistisch: 'Weet niet waar ik sta'

Vanaf vrijdag is Nuis er in Heerenveen wel bij. De drievoudig olympisch kampioen heeft een aanwijsplaats gekregen van schaatsbond KNSB. "Dat is eigenlijk al de grootste winst. Ik ben heel erg blij dat ik die kans krijg op basis van vorig jaar en mijn voorseizoen."

Tijdens een snelle ronde op het ijs van Thialf schoot het eind oktober ineens in zijn lies. Daardoor miste Nuis dat kwalificatietoernooi en het eerste wereldbekerweekeinde in Noorwegen.

Nuis rijdt vrijdag de 1.000 en zondag de 1.500 meter. Meedoen om te winnen, zit er nog niet in, verwacht hij. "Dat is niet realistisch. Ik zou het heel graag willen, maar ik weet niet waar ik sta."

"Ik heb zitten kijken (naar de wereldbeker in Stavanger, red.), maar ik heb geen idee wat ik daar klaar had kunnen spelen. Dit rondje vandaag was goed, maar dat is het enige waar ik op kan letten, zo goed mogelijk mijn eigen ding doen."

'Heel blij dat ik geen pijn had'

Dat rondje waar Nuis op doelt is dus een vergelijkbaar rondje met dat van drie weken geleden, toen hij zichzelf blesseerde. "Ik ben heel blij dat ik geen pijn heb gehad bij de eerste paar passen, daar heb ik toch aan gedacht."

"Het is ook niet dat schaatsen niet lukt, maar de spanning zit misschien nog wel in je hoofd. Als je echt los moet, is het toch aan of uit."