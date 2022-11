Anderhalf jaar na de fatale mishandeling op Mallorca doet de rechtbank uitspraak

Justitie ziet zich genoodzaakt een verklaring uit te doen: "Het opsporen van daders is het werk van politie en OM. Een beetje googelen is daarvoor echt onvoldoende."

Vorige maand eiste justitie voor de fatale mishandeling gevangenisstraffen van 180 dagen tot 10 jaar. Vandaag horen de negen verdachten of zij de cel in moeten.

Al snel wordt duidelijk dat het slachtoffer de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen is, die met vrienden op vakantie was. "Hij was simpelweg op de verkeerde plaats op het verkeerde moment", concludeert het Openbaar Ministerie ruim een jaar na zijn overlijden.

Het is 14 juli 2021 rond 02.00 uur 's nachts als de politie op het Spaanse vakantie-eiland Mallorca een melding binnenkrijgt van een zware mishandeling. Vlak bij de boulevard van de populaire badplaats El Arenal treffen zij een man op straat aan die in kritieke toestand verkeert. Volgens de hulpverleners heeft hij ongelijke pupillen - wat duidt op hersenletsel - en reageert hij niet op prikkels. De Nederlander wordt met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en overlijdt vier dagen later, op 18 juli.

De zaak is omvangrijk, niet alleen vanwege het aantal verdachten, maar ook omdat er zich op die bewuste 14e juli twee geweldsincidenten in de Spaanse badplaats voordeden. De mishandeling van Heuvelman was volgens het OM de tweede vechtpartij van die avond.

Eerder in de uitgaansnacht krijgt een deel van de verdachten ruzie met een andere groep toeristen, uit Heerhugowaard. Dat gebeurt bij De Zaak, op de uitgaansstrip langs het water. Een van de mannen uit de Hilversumse groep trommelt de rest op, die bij een andere kroeg zit: "Zorg dat de boys rond twee uur naar De Zaak komen. We moeten een groepje even een lesje leren", wordt er geappt. De anderen geven aan die oproep gehoor en er breekt een vechtpartij uit.

De slachtoffers doen later in Nederland aangifte van een gebroken duim, een bloedneus en een gebroken neus. Achteraf zegt justitie dat één van hen "hetzelfde lot" als Carlo had kunnen treffen.

Na het geweld bij de eerste kroeg trekt de groep Hilversummers verder naar een tweede bar. Daar staat Heuvelman met zijn vrienden buiten. De aanleiding voor de vechtpartij die dan ontstaat, is niet duidelijk. Hoofdverdachte Sanil B. verklaart dat er een racistische opmerking naar hem werd gemaakt. Uit de groep van Heuvelman zou zijn gespuugd en gescholden.

Maar volgens justitie klopt dat niet: geen enkele getuige verklaart hier iets over. "Uit alles blijkt dat de verdachten, na het eerste geweld bij De Zaak, op oorlogspad waren en Heuvelman en zijn vrienden tegen het lijf liepen", concludeert justitie. Hoe dan ook komt het tot hevig geweld waarbij Heuvelman hersenletsel oploopt.

'Een beetje opgefokt'

In het onderzoek trekt justitie alles uit de kast. Er worden undercoveragenten ingezet, verdachten worden afgeluisterd en zestig getuigen worden ondervraagd over de fatale uren in het uitgaansgebied. Het resulteert in een dossier van 4000 pagina's.

Een getuige zegt dat Heuvelman door drie mensen werd geschopt en geslagen. "De eerste klap die ik zag, ging hij naar de grond. Ik zag hem vallen." Een vrouw die op Mallorca werkt, beschrijft hoe ze Heuvelman in een steeds groter wordende plas bloed zag liggen. Weer een ander verklaart dat hoofdverdachte Sanil B. "een beetje opgefokt was".

De advocaat van B., Peter Plasman, vindt dat het OM "selectief heeft geshopt" uit de afgelegde verklaringen en getuigenissen. Ontlastende getuigenverklaringen zijn volgens Plasman genegeerd.

Het OM komt ook met ander mogelijk bewijs. Op de schoen van B. wordt door het Nederlands Forensisch Instituut dna van Heuvelman gevonden. Maar ook daar zet de verdediging vraagtekens bij. Het dna-spoor zou een "mengprofiel" hebben, ofwel: een profiel met dna van meerdere mensen. Hoe het dna op de schoen is terechtgekomen, is niet onderzocht.

Zwijgen

In de rechtbank geven de verdachten ondertussen geen krimp. Ze erkennen dat er trappen zijn uitgedeeld bij de reeks vechtpartijen, maar wat betreft Heuvelman ontkennen ze alles. Sanil B. houdt vol dat hij Heuvelman zelfs nooit heeft gezien. Een oproep van de rechter om duidelijkheid te geven ("Wees een vent en vertel nou wat er gebeurd is") levert niets op.

De drie die verdacht worden van de zwaarste gewelddaden, Sanil B., Mees T. en Hein B., blijven zwijgen. En ook de andere Hilversummers willen niets kwijt over wat er is gebeurd. Het OM neemt hen dat zeer kwalijk. Als de officier van justitie op 17 oktober met de hoge strafeisen komt, sluit zij af met woorden van Heuvelmans vader: "Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens in gewetensnood."

Vandaag om 10.00 uur doet de rechtbank uitspraak.