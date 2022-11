Amerikaanse veteraan (101) van operatie Market Garden overleden

De Amerikaanse veteraan Tom Rice, die op 17 september 1944 meedeed aan operatie Market Garden in Nederland, is op 101-jarige leeftijd overleden. Zijn eenheid, de 101st Airborne Division, noemt Rice "een bescheiden man", die gewoon zijn plicht voor zijn land wilde doen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Operatie Market Garden was een gewaagd plan om met parachutisten belangrijke bruggen over de Maas, Waal en Rijn te veroveren. Het was de bedoeling dat geallieerde grondtroepen vanuit België over die bruggen zouden trekken, maar dat mislukte.

Het ging snel

Drie jaar geleden maakte Rice op 98-jarige leeftijd opnieuw een sprong vanuit een vliegtuig boven Nederland. Die parachutesprong in Groesbeek was onderdeel van de 75-jarige herdenking van Market Garden. "Het ging snel", zei Rice toen tegen Omroep Gelderland. "De parachute ging open voordat ik het doorhad."

Rice was in juni 1944 tijdens D-day met een parachute in Frankrijk geland. Ook die sprong herhaalde hij in 2019. "Het was ochtend en donker en dat was heel moeilijk", zei hij over zijn ervaringen tijdens de geallieerde landing in Normandië. "Na mijn sprong landde ik staand, viel ik op mijn knieën en stuiterde ik een paar keer omdat ik zo zwaar bepakt was".