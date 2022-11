Amerikaanse basketballer naar Russische strafkolonie in Mordovië

De Amerikaanse basketballer Brittney Griner is overgebracht naar een Russische strafkolonie in Mordovië in een afgelegen gebied ten zuidoosten van Moskou. Ze moet daar een gevangenisstraf van negen jaar uitzitten voor illegaal drugsbezit.

Haar advocaten hebben nu bevestigd dat Griner wordt vastgehouden in de IK-2 vrouwenstrafkolonie in de afgelegen plaats Yavas in Mordovië, ongeveer 500 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Griner verloor begin november het beroep tegen haar veroordeling. Vervolgens werd bekend dat ze werd overgebracht naar een strafkolonie, maar het was niet meteen duidelijk waar precies ze verbleef.

Haar advocaten hebben in een verklaring gezegd "dat het zo goed met Griner gaat als verwacht kan worden". Griner "probeert sterk te blijven terwijl ze zich aanpast aan een nieuwe omgeving". Hoe lang de atlete daar gaat blijven, is de vraag.

Medicinale redenen

De regering-Biden doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Griner zo snel mogelijk wordt vrijgelaten. Afgelopen zomer stelden de Amerikanen al een gevangenenruil met Rusland voor.

Het Russische gevangeniswezen communiceert niet waar gedetineerden heen worden gebracht, tot ze daadwerkelijk overgebracht zijn in de strafkolonie. Dagenlang wist niemand, ook haar advocaten niet, waar Griner was.

Griner werd opgepakt met vullingen voor een e-sigaret waar wietolie in zat. De basketbalster sprak in de rechtbank tegen dat ze bewust de wet had overtreden. Ze gebruikt de olie in de Verenigde Staten om medicinale redenen en spreekt van een vergissing. In de rechtbank verontschuldigde Griner zich tegenover haar teamgenoten, ouders, broers en zussen en partner.

Spelen voor Jekaterinenburg

De atlete had minder dan een gram cannabis bij zich. Daarom pleitte haar advocaat voor een milde straf, maar desondanks veroordeelde de rechter haar tot negen jaar celstraf. De Amerikaanse president Biden zei destijds teleurgesteld te zijn over het vonnis.

Griner is een van de beste basketballers van de wereld. Ze won twee keer goud op de Olympische Spelen en is ook in de WNBA een belangrijke speler voor Phoenix Mercury. Ze vloog naar Moskou omdat ze buiten het Amerikaanse basketbalseizoen zou gaan spelen voor het Russische team UMMC Jekaterinenburg.