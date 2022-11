Nancy Pelosi vertrekt als leider Democraten, 'tijd voor nieuwe generatie'

De Amerikaanse politicus Nancy Pelosi heeft haar vertrek aangekondigd als fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. In een speech tot het Huis zei ze vanmiddag dat het tijd is voor "een nieuwe generatie" om leiding te geven aan de partij. "Ik ben dankbaar dat velen er klaar voor zijn, en hun schouders willen zetten onder deze geweldige verantwoordelijkheid."

De 82-jarige Pelosi stapt in januari ook op als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, omdat haar partij de meerderheid verloor bij de midterms. Dat betekent dat de Republikeinen nu een voorzitter (speaker) mogen aandragen. Pelosi blijft wel aan als afgevaardigde voor haar kiesdistrict in de staat Californië.

Obamacare

Pelosi groeide op in een Democratisch nest, als dochter van congreslid Thomas D'Alesandro Jr., die ook jarenlang burgemeester was van de havenstad Baltimore in de staat Maryland. In 1987 trad Pelosi toe tot het Huis van Afgevaardigden, waar ze in de loop der jaren uitgroeide tot een bedreven wetgever en succesvol fondsenwerver voor de partij. Twintig jaar na haar aantreden in het Huis, werd ze de eerste vrouw die de voorzittershamer van het Amerikaanse Congres in handen kreeg. Dat was ze tussen 2007 en 2011, en opnieuw sinds 2019.

De Affordable Care Act (ook wel bekend als Obamacare) staat te boek als een van Pelosi's belangrijkste politieke successen. Maandenlang voerde Pelosi onderhandelingen met andere afgevaardigden om de wet te verzekeren van voldoende stemmen in het Huis. De wet was bedoeld om gezondheidszorg betaalbaarder te maken voor de Amerikanen middels zorgverzekeringen. In 2010 werd de wet ondertekend door toenmalig president Barack Obama.

De Republikeinse partij probeerde sindsdien de Affordable Care Act teniet te doen, zonder succes. Afgelopen maart stond Pelosi erbij stil dat de wet twaalf jaar geleden werd ingevoerd. "Twaalf jaar geleden zette ons land een historische stap in de richting van het nakomen van een fundamentele belofte: dat gezondheidszorg een recht is, geen privilege", zei ze toen.

Pelosi's aankondiging van haar vertrek is hier terug te kijken: