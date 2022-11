Arbeidsmigranten genieten bij Oranje en andersom: 'Heel speciaal'

En zo geschiedde. Frenkie de Jong had een amusant gesprek, zo op het oog. Niet over de situatie van de arbeidsmigrant, bleek achteraf. "Hij vroeg me of ik naar Liverpool wilde gaan", zei De Jong. Er werden selfies gemaakt en Depay had een viltstift in zijn hand om handtekeningen te zetten.

Na afloop van de training van Oranje in Qatar is er een ontmoeting met twintig arbeidsmigranten. - NOS

"Voor hen en voor ons was het speciaal", zei Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk op de persconferentie. "Het was een avond om niet te vergeten, voor hen en voor ons. Het plezier spatte ervanaf." Dat vond ook Frenkie de Jong: "Een mooie avond voor die mensen en voor ons. Het geeft ons ook plezier."

Frenkie de Jong over de ontmoeting met arbeidsmigranten na de training van het Nederlands elftal in Doha. - NOS

"We lezen ook het nieuws", zei Van Dijk. "Voor ons is het goed om zelf te kijken en een mening te vormen. Het was een belangrijk punt om ze te ontmoeten."

De twintig arbeidsmigranten bij de training hadden tijdens voetbaltoernooien van het organisatiecomité van het WK een ontmoeting met de spelers van het Nederlands elftal afgedwongen. Kritische volgers hadden liever gezien dat het organisatiecomité buiten de ontmoeting was gebleven.

'Liever zonder media'

Nu was het een mooie ontmoeting, maar strak gepland. Van Gaal noemde het vorige week gekunsteld. Van Dijk had liever geen media bij de ontmoeting gezien: "Ik moet eerlijk zeggen dat ik liever had gehad dat er niemand van jullie hier aanwezig was. Dat het achter de schermen was gebeurd. Uiteindelijk loopt het zo. Het voelt fijn."

"Het was een mooi moment", aldus Frenkie de Jong. "Dit doen we graag. Morgen kan de knop om en ligt de focus op de wedstrijden die komen."