Teller Nederlandse militaire steun aan Oekraïne staat op 800 miljoen euro

Nederland heeft tot nu toe voor 800 miljoen euro uitgegeven aan militaire steun voor Oekraïne. Dit heeft minister van Defensie Ollongren bij de defensiebegroting in de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Het geld is onder meer uitgegeven aan pantserhouwitsers, luchtafweersystemen, munitie, antitankwapens en luchtdoelraketten, blijkt uit een overzicht van het ministerie van Defensie. Gedetailleerde informatie wil Ollogren om militair strategische redenen niet openbaar maken. De Tweede Kamer wordt daar in het geheim wel over geïnformeerd.

De minister vindt dat de Nederlandse militaire steun effect heeft. Oekraïne wint terrein op het Russische leger, zoals recent bleek in de zuidelijke regio Cherson. "Het heeft effect. We moeten doorgaan", aldus Ollongren.

Deze maand nog maakte Defensie bekend voor ruim 322 miljoen euro aan materiële steun te hebben geleverd. Maar daarbij ging het om de boekwaarde, benadrukt een woordvoerder van het ministerie.

Het bedrag van 800 miljoen is gebaseerd op de vervangingswaarde. Defensie levert minder uit de eigen voorraad, maar koopt nu direct bij de industrie. Ook is in het bedrag de 100 miljoen euro inbegrepen die in een nieuw internationaal fonds voor militaire aankopen voor Oekraïne wordt gestort.