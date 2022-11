Familie mag Egyptische activist weer bezoeken in cel na hongerstaking

De familie van de Brits-Egyptische mensenrechtenactivist Alaa Abdel Fattah heeft hem voor het eerst in weken kunnen opzoeken in de Egyptische gevangenis waar hij vastzit. De zaak van Abdel Fattah kreeg afgelopen week veel aandacht op de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

De activist werd eind vorige week opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij in elkaar was gezakt. Hij kreeg daar een infuus met vocht en medicatie. Eerder had Abdel Fattah in de gevangenis een medisch onderzoek geweigerd en had hij met zijn hoofd hard tegen de muur gebonkt, zegt zijn familie. Daarop werd hij vastgebonden in zijn cel.

De 40-jarige blogger heeft volgens zijn zus zeven maanden voedsel geweigerd. Hij begon zijn hongerstaking in april, uit protest tegen de manier waarop hij in de gevangenis werd behandeld. Hij stopte vorige week, bij de start van de klimaattop in de badplaats Sharm-el-Sheikh, ook met drinken. Maar na de "bijna dood-ervaring" die hij had eet en drinkt hij nu weer, schreef hij in een brief aan zijn moeder.

"Zijn gezondheid is de laatste twee weken hard achteruitgegaan", stelt zijn familie nu. Hoe hij de afgelopen tijd is behandeld in de gevangenis ten noorden van Caïro, is niet duidelijk.

Verzet

Regeringsleiders stelden vorige week op de klimaattop het lot van de activist aan de orde bij de Egyptische president Sisi. Onder hen waren president Biden en de Duitse bondskanselier Scholz. De zus van Abdel Fattah voerde op de klimaattop actie voor haar broer en andere politieke gevangenen.

Abdel Fattah zit vast sinds generaal Sisi na zijn verkiezing tot president in 2014 zijn pijlen op politieke tegenstanders richtte. De bekende blogger werd opgepakt vanwege zijn publieke verzet tegen mensenrechtenschendingen in Egypte. Vorig jaar werd hij tot nog eens vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij desinformatie zou hebben verspreid.