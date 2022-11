Ook in Cherson treft Oekraïne lichamen met sporen van marteling aan

In de onlangs bevrijde stad Cherson in het zuiden van Oekraïne zijn 63 lichamen gevonden met sporen van marteling. Ook zijn er elf locaties aangetroffen waar mensen opgesloten werden. Op vier van die locaties werd ook gemarteld, meldt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Monastyrsky.

De minister zei dat onderzoekers in Cherson tot nu toe 436 gevallen van oorlogsmisdaden hebben vastgesteld, gepleegd tijdens de Russische bezetting. De stad is pas kort bevrijd, en daarom verwacht hij dat er nog meer martelkamers en graven aangetroffen zullen worden. Inwoners van de stad leefden zo'n acht maanden onder de bezetting van de Russen.

Een week geleden wist het Oekraïense leger de stad te heroveren. Cherson was de eerste grote stad die Rusland innam na de invasie in februari. Het Russische leger heeft er een spoor van lijken, kapotgeschoten infrastructuur en landmijnen achtergelaten, zei president Zelensky eerder vandaag.

Getuigenissen van martelingen

Oekraïense aanklagers hebben inmiddels getuigenissen verzameld over 800 personen die door de Russen zijn vastgezet, zegt een officier van justitie in Cherson tegen The New York Times. De vaakst genoemde martelmethodes waren het toedienen van elektrische schokken en slaan met plastic of rubber knuppels.

Ook zijn er getuigenissen over de verstikking van slachtoffers. Dan werd er een gasmasker over het hoofd van een gevangene getrokken en de ademslang vervolgens dichtgeknepen. Die martelmethode wordt ook gebruikt in Russische gevangenissen, schrijft de Amerikaanse krant.

Er werd al langer gevreesd dat Russische troepen in het zuiden van Oekraïne oorlogsmisdaden pleegden. In juli schreef Human Rights Watch in een rapport dat de Russen zich schuldig maken aan marteling, onwettige opsluitingen en het laten verdwijnen van burgers in de regio's Cherson en Zaporizja. De mensenrechtenorganisatie schreef dat op basis van tientallen getuigenissen.