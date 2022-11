Nachtmerrie Oranje-tegenstander Senegal wordt werkelijkheid: Mané mist WK

Sadio Mané mist niet alleen de wedstrijd tegen Oranje, maar moet het hele WK aan zich voorbij laten gaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat de sterspeler van Senegal te geblesseerd is om dit toernooi in actie te komen, zo maakte de Senegalese voetbalbond bekend tijdens een persconferentie.

"Helaas blijkt uit de MRI-scan die we hebben gemaakt dat het herstel niet zo snel gaat als we hadden gehoopt. We hebben daarom helaas moeten besluiten om Sadio terug te trekken voor het WK", zei de bondsarts. Volgens de Senegalese bond moet Mané onder het mes.

De 30-jarige Mané raakte op 8 november in het competitieduel van zijn club Bayern München met Werder Bremen geblesseerd. Ondanks zijn knieblessure werd hij toch opgenomen in de WK-selectie van Senegal.

Afrikaans kampioen Senegal treft maandag in Doha het Nederlands elftal en treft in groep A daarna gastland Qatar en Ecuador.