Schouten zwemt weer Nederlands record op 100 meter schoolslag

Zwemster Tes Schouten heeft bij een trainingswedstrijd in Eindhoven haar eigen Nederlands record op de 100 meter schoolslag op de langebaan verbeterd.

De 21-jarige Bodegraafse was met 1.06,88 0,04 sneller dan begin december 2020 in Rotterdam. Schouten heeft ook het nationale record op de 200 meter schoolslag (langebaan) in haar bezit.

Top in Berlijn

Eind oktober pakte ze bij de wereldbekerwedstrijden in Berlijn bovendien het goud op de 200 meter schoolslag kortebaan. Daarbij verbeterde ze in één dag tijd twee keer het Nederlands record op die afstand.

Het record op de 100 meter schoolslag kortebaan staat met 1.06,63 nog wel op naam van Moniek Nijhuis.