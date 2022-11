Nieuwe topman cryptobeurs FTX treft 'ongekende puinhoop' aan

De nieuwe topman van cryptohandelsplatform FTX heeft de vloer aangeveegd met de bedrijfsvoering van het concern onder zijn voorganger. Volgens bestuursvoorzitter John Ray, die het bedrijf sinds eind vorige week leidt, is de administratie van het bedrijf totaal onbetrouwbaar.

FTX is in korte tijd in grote financiële problemen geraakt en komt miljarden dollars tekort. Bronnen hebben tegen Reuters gezegd dat er ten minste 1 miljard dollar aan geld van klanten kwijt is. FTX heeft inmiddels uitstel van betaling aangevraagd en er is grote onzekerheid of de klanten die via het platform handelden nog iets van hun geld gaan terugzien.

Ongekende situatie

"Niet eerder in mijn carrière heb ik zo'n compleet falende bedrijfscontrole gezien en er is ook geen betrouwbare financiële informatie beschikbaar", zegt Ray, die al veertig jaar ervaring heeft met juridische kwesties en het herstructureren van bedrijven. "Deze situatie is ongekend." Die uitspraak uit de mond van Ray is veelzeggend. Meer dan twintig jaar geleden werd hij aangesteld als curator van energiereus Enron; een van de grootste boekhoudschandalen in de Amerikaanse geschiedenis.

Ray doet zijn uitspraken in een document (.pdf) dat onderdeel is van de juridische procedure die hoort bij het aanvragen van uitstel van betaling. Daarin zet hij uiteen wat hij sinds vorige week vrijdag bij het bedrijf heeft aangetroffen. Samengevat is het een ongekende puinhoop.

De nieuwe topman heeft het concern FTX Groep - dat bestaat uit tientallen bedrijven - opgedeeld in vier groepen. Ray zegt de financiële administratie van elk van deze groepen te wantrouwen. Ook is het onduidelijk hoeveel geld het concern nog in kas heeft. Er is tot nu toe 740 miljoen dollar in cryptovaluta gevonden die toebehoort aan een van de vier onderdelen. Dit is "een fractie" van wat men hoopt te vinden.

Aantal medewerkers onduidelijk

Veel bedrijven binnen de FTX Groep hadden niet de juiste bestuursstructuur die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Ook heeft het concern geen eigen accountancy-afdeling, dit werd buiten het bedrijf belegd. Een van de meest opvallende conclusies is dat Ray er niet in is geslaagd om een "complete lijst samen te stellen van wie er voor de FTX Groep werkt en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden".

Volgens de nieuwe topman waren veel medewerkers van FTX Group, inclusief mensen uit het topmanagement, niet po de hoogte van de financiële problemen. Ray benadrukt dat juist deze groep zwaar getroffen is door het schandaal; zij zijn persoonlijke investeringen in het bedrijf kwijt en hun reputatie is beschadigd.

Ray tilt misschien wel het zwaarst aan het ontbreken van gegevens over de besluitvorming binnen het bestuur. "Bankman-Fried (de oude FTX-topman, red.) had contact via apps die berichten automatisch verwijderde na een korte periode en moedigde medewerkers aan hetzelfde te doen". De nieuwe topman is ook kritisch over de oprichter zelf. "Hij blijft grillige en misleidende verklaringen afleggen."