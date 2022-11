'Geen hoerastemming' onder nabestaanden MH17, wel opluchting'

Ruim acht jaar moesten nabestaanden van de 298 slachtoffers wachten op gerechtigheid. Van der Meer besefte dat zijn jongste dochter al langer dood is dan ze ooit heeft geleefd. De uitspraak van vanmiddag roept dan ook gemengde gevoelens bij hem op, zoals bij veel nabestaanden. "Ik voel me blij met de uitspraak van de rechter, maar ik besef ook weer dat ik mijn dochters niet meer heb."

"Een vader zonder kinderen" noemde hij zichzelf vorig jaar in zijn nabestaandeverklaring. Sinterklaas viert hij niet meer, Vaderdag is de verschrikkelijkste dag van het jaar. Zijn dochters Sophie, Fleur en Bente kwamen om, 12, 10 en 7 jaar oud, op weg met hun moeder naar een vakantie in Indonesië.

Het zou een spannende dag worden, maar toch had Peter van der Meer een goede nachtrust. "Ik slaap meestal wel goed", zegt hij op het Justitieel Complex Schiphol waar hij het MH17-vonnis bijwoonde. "Ik heb rustig aan gedaan: opgestaan, kopje koffie gedronken, ontbeten. Even de tijd voor mezelf."

Geen gejuich of applaus dus bij de uitspraak, eigenlijk geen waarneembare reacties bij de veertig nabestaanden in de zittingszaal, hooguit hier en daar een diepe zucht. Later op de gang is er wel zichtbare opluchting, onderlinge felicitaties en af en toe een traan bij de 250 lotgenoten die op het complex op Schiphol aanwezig waren.

"Het is wrang", benoemt Thomas Schansman de gevoelens. "We zijn allemaal mensen verloren, ik mijn zoon Quinn. Dus blij? Nee, maar wel blij dat deze uitspraak er eindelijk gekomen is."

Over de uitspraak in de MH17-zaak hielden we een liveblog bij. Dat lees je hier terug.

Fredriksz verloor haar 23-jarige zoon Bryce en zijn vriendin Daisy van 20, die bij hen inwoonde. Ze moesten 55 dagen wachten tot er iets van hem werd geïdentificeerd, zijn linkervoet. Het duurde nog eens 42 dagen voordat er iets van Daisy werd gevonden. Toen ze in de rechtbank van haar spreekrecht gebruikmaakte, nam ze hun as mee.

"De wereld kijkt mee naar dit vonnis", onderstreept ook Silene Fredriksz, haar dochter aan haar arm gedrukt. "Het voelt als erkenning." Ze had zich vermand vanmorgen, bevreesd dat er veel tenlasteleggingen zouden worden afgewezen. "Ik wilde niet teleurgesteld worden. Maar het is heel erg meegevallen."

Anderen blijven strijdbaar. De rechter sprak nadrukkelijk over de verantwoordelijkheid die Rusland draagt voor het conflict destijds in Oost-Oekraïne en de inzet van de Buk-raket. "Rusland wordt hier feitelijk mee veroordeeld", vindt Schansman. "Ze zijn betrokken, ze zijn verantwoordelijk. Ze kunnen niet meer wegduiken."

Haar man Rob zei toen nog steeds niet te kunnen kijken naar foto's van de twee. "Ik kijk erlangs." Vandaag noemt hij het een geruststelling dat drie verdachten veroordeeld zijn, al zou hij het liefst de ene vrijspraak in hoger beroep ongedaan gemaakt zien. Hij hoopt daarnaast dat het Openbaar Ministerie met deze veroordelingen nieuwe verdachten kan aanklagen.

"Er blijven toch altijd twee vragen over. Wie heeft er op de knop gedrukt en waarom is dat gedaan? De bemanning van de Buk. En hogerop. Het is hier niet mee klaar."

Sander van Luik, die een broer verloor, kijkt ook verder dan het vonnis van vandaag. "Het is mij nooit gegaan om deze vier verdachten; we wisten van tevoren dat we met deze vier verdachten niet iedereen te pakken hadden die hier een rol in heeft gespeeld. Het ging mij veel meer om waarheidsvinding, dat we weten wat er gebeurd is."

"Het biedt handvatten voor een verdere speurtocht", meent hij. "Er zijn nog een heleboel vragen, maar met dit vonnis kunnen we verder. We weten waar we de vragen moeten stellen." Met verdriet in zijn stem besluit hij: "Driehonderd doden is niet niets."