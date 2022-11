Indonesische arbeidsmigranten ingezet op asielschip in Amsterdam

Op het cruiseschip MS Galaxy dat in Amsterdam asielzoekers opvangt, zijn 50 tot 100 arbeidsmigranten aan het werk gezet. Het gaat om Indonesisch personeel dat op het cruiseschip aan de slag is in de keuken, de bediening en de schoonmaak. Dat bevestigen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Slaapschepen B.V., het bedrijf dat door het Rijk is ingehuurd om opvang van asielzoekers op het cruiseschip te regelen.

Slaapschepen B.V. laat in een schriftelijke reactie weten dat de inzet van internationaal personeel op cruiseschepen "zeer gebruikelijk" is. De keuze om hiervoor medewerkers uit Zuidoost-Azië aan te trekken, hangt volgens het bedrijf samen met de krapte op de arbeidsmarkt in Europa: "dit was de enige mogelijkheid om op korte termijn de vacatures te vullen en zo de opvang mogelijk te maken."

Het bedrijf levert ook personeel aan het cruiseschip dat in Velsen-Noord is ingezet voor de opvang van asielzoekers.

Briefing

Op MS Galaxy wonen sinds oktober asielzoekers die vanwege de crisis in de Nederlandse asielopvang niet op reguliere plekken van het COA terecht kunnen. Het schip, dat is aangemeerd in het Westelijk Havengebied, biedt voor de periode van zeker een half jaar zo'n duizend opvangplekken aan.

Het Indonesische personeel is er volgens Slaapschepen B.V. van op de hoogte dat het schip een locatie is waar asielzoekers verblijven. Zij zijn hier twee keer over geïnformeerd voordat ze op het schip aan het werk gingen: "voorafgaande aan de inzet is er een briefing om de mensen te informeren over de situatie aan boord en bij aankomst nogmaals."

Het Indonesische personeel verblijft zelf eveneens aan boord van het schip. De werknemers hebben een arbeidscontract dat onder Nederlands recht valt. Dat betekent dat voor het personeel Nederlandse afspraken gelden over bijvoorbeeld minimumloon en het aantal uren dat zij maximaal per dag mogen worden ingezet.