Verdachten klimaatactie 'Meisje met de parel' voorlopig op vrije voeten

De drie Belgische klimaatactivisten die in het Mauritshuis in actie kwamen bij het wereldberoemde schilderij 'Meisje met de parel' komen vrijdagochtend op vrije voeten. Het gerechtshof Den Haag schorst het voorarrest van de mannen, in afwachting van het hoger beroep.

Een van de klimaatactivisten plakte eind oktober zijn hoofd vast aan het meesterwerk van schilder Johannes Vermeer. Een ander gooide een rode substantie over hem heen, voerde het woord en lijmde zijn linkervuist vast aan het paneel waarop het schilderij was bevestigd. Een derde activist filmde de actie die gericht was tegen het gebruik van fossiele brandstoffen.

De drie werden in het museum aangehouden en zitten sindsdien vast. Begin deze maand werden ze veroordeeld tot celstraffen van twee maanden, waarvan een maand voorwaardelijk. Bij twee van de drie verdachten gebeurde dat tijdens een supersnelrechtzitting.

Hoger beroep afwachten

De klimaatactivisten tekenden hoger beroep aan. Hun advocaten verzochten het gerechtshof om de mannen vrij te laten in afwachting van de volgende zitting. "We vinden nog steeds dat het opleggen van een celstraf niet op zijn plaats was. We zien het hoger beroep met vertrouwen tegemoet", zegt een van de advocaten, Azzaad Ramsaroep.

Bij de actie in het Mauritshuis raakte het werk van Vermeer niet beschadigd, omdat het achter glas wordt tentoongesteld. De lijst van het schilderij en de achterplaat hadden wel schade.