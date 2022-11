Marwan Magroun benoemd tot nieuwe fotograaf des vaderlands

Fotograaf en regisseur Marwan Magroun is in het Nederlands Fotomuseum benoemd tot de nieuwe Fotograaf des Vaderlands. Hij zal de komende twee jaar als ambassadeur voor de fotografie optreden. Magroun is de zesde Fotograaf des Vaderlands. Hij volgt Jan Dirk van der Burg op.

De selectiecommissie roemt het werk van Magroun en zegt dat hij in zijn fotografische en filmische werk heeft laten zien dat hij belangrijke en soms gevoelige maatschappelijke onderwerpen weet te verbeelden "op een even integere als verrassende wijze". "Terwijl hij ons inspireert, ontroert en uitdaagt, doorbreekt hij uiteenlopende visuele clichés", aldus de commissie.

Ed van der Elsken

Het werk van de Nederlands-Tunesische fotograaf en regisseur Magroun is meermaals bekroond. Zo won hij voor het project The Life of Fathers de Zilveren Camera 2020, de Paul Peters Fotoprijs en de DUPHO SO Award 2021. In 2021 maakte Magroun een persoonlijke selectie uit de Collectie van het Nederlands Fotomuseum. Tot zijn verbazing vond hij in het omvangrijke archief een foto van zijn opa, gemaakt door Ed van der Elsken in Tunesië.

Magroun vind het belangrijk dat iedereen in beeld komt, maar ook in beeld blijft: