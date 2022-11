Gematigd tevreden reacties op vonnissen MH17-zaak: 'Dit is niet het einde'

Betrokken landen en politici reageren tevreden op de veroordelingen in het MH17-strafproces. Maar zij benadrukken ook dat de zaak hiermee niet tot een einde is gekomen.

"Hiermee zijn we een stap dichterbij gekomen in waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden", reageert premier Rutte op Twitter. "Maar het is ook weer een moeilijke en confronterende dag voor veel nabestaanden van de 298 slachtoffers die op die vreselijke 17 juli 2014 het leven verloren."

"En hoe belangrijk het vonnis ook is, het is niet het sluitstuk. Niet het einde", aldus Rutte. "Alle partijen kunnen nu hoger beroep aantekenen, en dus is dit vonnis niet onherroepelijk. Maar nogmaals, vandaag is een belangrijke stap gezet die hopelijk ook zo door de nabestaanden wordt ervaren."

'Eerste stap'

Ook minister Yesilgöz (Justitie) benadrukt dat dit vonnis, "hoe belangrijk ook" niet het "sluitstuk" is in de MH17-zaak. Minister Ollongren (Defensie) stelt dat het vonnis "laat zien dat recht zegeviert".

Ook Kamerleden reageren gematigd positief. Volgens Raymond Knops (CDA) is de uitspraak "een eerste stap op weg naar gerechtigheid". D66'er Sjoerd Sjoerdsma spreekt van een "een duidelijke veroordeling" maar wijst erop dat de kans dat de veroordeelden op korte termijn hun straf zullen uitzitten "zeer klein" is. Attje Kuiken (PvdA) hoopt dat "deze uitspraak de nabestaanden antwoorden en iets van rust geeft".

Het koninklijk huis legt in een reactie de nadruk op het verdriet van de nabestaanden. "Nu de rechtbank uitspraak heeft gedaan in het MH17-proces, zijn wij in gedachten bij alle nabestaanden van de slachtoffers. Uw verdriet blijft altijd voelbaar. Wij wensen u toe dat deze mijlpaal u enige ruimte geeft om het verlies van uw dierbaren te verwerken."

'Misdaden Rusland blijven bestraffen'

Ook Oekraïne verwelkomt de veroordelingen, maar benadrukt dat degenen die de opdracht gaven tot het neerhalen van MH17 nog moeten worden berecht. "Een belangrijke gerechtelijke uitspraak in Den Haag", zegt de Oekraïense president Zelensky op Twitter. "De eerste veroordelingen voor het neerschieten van MH17. Het ter verantwoording roepen van de masterminds is ook cruciaal, omdat het gevoel van straffeloosheid tot meer misdaden leidt. We moeten deze illusie doorprikken. Het bestraffen van alle misdaden van de Russische Federatie, toen en nu, is onvermijdbaar."

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Koeleba prees de samenwerking tussen Oekraïne, Nederland, België, Australië en Maleisië. De landen richtten in 2014 samen het Joint Investigation Team (JIT) om de MH17-ramp te onderzoeken. "De vonnissen van vandaag zenden een boodschap richting Rusland: alle leugens kunnen de loop van het recht niet voorkomen."

Rusland: uitspraak bestuderen

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet al voor de uitspraak weten dat het de uitspraak van de rechter zal "bestuderen". De rechtbank stelde vandaag onder meer vast dat Rusland destijds de volledige controle had in het rebellengebied in Oost-Oekraïne, iets wat Rusland ontkent.

"We zullen in al deze gevallen de besluiten onderzoeken, elk detail doet ertoe", aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. "Nadat we het gerechtelijke document hebben bekeken, zullen we waarschijnlijk een reactie kunnen geven." Moskou heeft meerdere keren verantwoordelijkheid ontkend voor het neerhalen van MH17.