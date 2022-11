Vergunning Tata Steel aangescherpt, uitstoot stikstof wordt ingeperkt

De provincie Noord-Holland heeft de natuurvergunning van Tata Steel aangescherpt. De staalproducent mag in het vervolg acht procent minder stikstof uitstoten. "Deze ruimte komt ten gunste aan de natuur", aldus de provincie.

Tata Steel is volgens een lijst die minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) afgelopen voorjaar openbaar maakte de grootste industriële uitstoter van stikstof in Nederland.

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) had begin dit jaar drie verzoeken ingediend met betrekking tot vergunningen die zijn verleend aan Tata Steel. De organisatie had het liefst gezien dat de natuurvergunning helemaal werd ingetrokken, maar dat is volgens de provincie niet nodig.

Staalproductie niet omlaag

Nu de vergunning is aangescherpt krijgt het bedrijf nieuwe voorschriften voor stikstofuitstoot opgelegd. Zo moeten vrachtwagens en mobiele werktuigen als graafmachines en shovels op het terrein vervangen worden door milieuvriendelijke alternatieven. Daarnaast wordt Tata Steel verplicht om de uitstoot van stikstof jaarlijks te monitoren en hierover te rapporteren.

Volgens Noord-Holland houdt Tata Steel ook met de strengere regels genoeg stikstofruimte over om de komende jaren over te schakelen naar duurzame productie van staal. De provincie ziet er ook op toe dat de staalproducent met concrete plannen hiervoor komt.

Overigens hoeft Tata Steel vanwege de aangescherpte vergunning de staalproductie niet terug te schroeven, want het maakt nu nog geen gebruik van alle vergunde stikstofruimte.

In de toekomst volgen verdere beperkingen, schrijft de provincie. Zo moet Tata Steel onderzoeken of de uitstoot bij één van de kooksfabrieken teruggebracht kan worden. Als blijkt dat dat mogelijk is, wordt de vergunning in 2026 bijgewerkt.