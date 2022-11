Nederlands-Chinese chipfabrikant moet Britse fabriek grotendeels afstoten

Chipfabrikant Nexperia, dat in Nederland is gevestigd en valt onder een Chinees concern, moet van de Britse regering een fabriek in Wales afstoten. Londen dringt daarop aan uit bezorgdheid over de nationale veiligheid. Nexperia zegt "geschokt" te zijn door de Britse eis.

Het ministerie van het Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie heeft Nexperia opgedragen "ten minste" 86 procent van een fabriek in Newport af te stoten. Nexperia heeft zes fabrieken en een jaaromzet van 2,1 miljard dollar. Hoewel het niet expliciet wordt uitgesproken, ligt het voor de hand dat de Britse regering vreest dat China via het moederbedrijf van Nexperia toegang kan krijgen tot gevoelige informatie.

Het Britse ministerie zegt te vrezen dat de kennis die Nexperia in het productieproces opdoet, kan worden gebruikt om het Verenigd Koninkrijk te ondermijnen. De vrees is daarnaast dat de het contact tussen de fabriek van Nexperia en allerlei andere bedrijven die in dezelfde regio in Wales zijn gevestigd, ertoe kan leiden dat die andere bedrijven niet kunnen meedingen naar toekomstige projecten die "relevant zijn voor de nationale veiligheid".

'Verstrekkende oplossingen aangedragen'

Nexperia heeft hier verbolgen op gereageerd. Het bedrijf zegt de zorgen omtrent de nationale veiligheid niet te accepteren en stelt dat het ministerie de oplossingen die het bedrijf heeft aangedragen om de Britse zorgen weg te nemen, heeft genegeerd.

Als oplossing zegt Nexperia aan de Britse overheid te hebben voorgesteld om geen productie te draaien die "potentieel tot zorg leidt". Bovendien zou de overheid directe controle krijgen en onderdeel kunnen zijn van het dagelijkse bestuur.

"De overheid heeft de fabriek niet bezocht en niet gesproken met de meer dan vijfhonderd medewerkers van wie de banen nu op de tocht staan. En geen van de verantwoordelijke bewindspersonen heeft gereageerd op Nexperia's verzoeken om een gesprek."

Het bedrijf tekent ook aan dat eerder onder meer de Britse nationale veiligheidsadviseur geen zorgen had. De Britse eis is in lijn met nieuwe wetgeving die in januari dit jaar is ingegaan.